Мотогонщик снял свое падение со скалы на видео

Мотогонщик-экстремал Адриан Оуэн упал с 15-метровой скалы на мотоцикле и выжил.

Мотогонщик-экстремал во время тренировки упал с 15-метровой скалы и снял свое падение на видео.

Адриан Оуэн, британский спортсмен-экстремал, вместе с другими мотогонщиками тренировались по пересеченной местности. В один из моментов Оуэн упал со скалы. Сообщается, что он получил травмы челюсти, запястья и колена. Есть подозрение на перелом двух позвонков.

Сам спортсмен считает это падение своей ошибкой. Он уверен, что ему крупно повезло, так как мог погибнуть. Адриан Оуэн призывает людей быть внимательней и аккуратней.

Видео: Facebook/Adrian Owen