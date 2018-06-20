  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:37
355
MShaffter
Код вставки плеера

Мотогонщик снял свое падение со скалы на видео

0 0

Мотогонщик-экстремал Адриан Оуэн упал с 15-метровой скалы на мотоцикле и выжил.

Мотогонщик-экстремал во время тренировки упал с 15-метровой скалы и снял свое падение на видео.

Адриан Оуэн, британский спортсмен-экстремал, вместе с другими мотогонщиками тренировались по пересеченной местности. В один из моментов Оуэн упал со скалы. Сообщается, что он получил травмы челюсти, запястья и колена. Есть подозрение на перелом двух позвонков.

Сам спортсмен считает это падение своей ошибкой. Он уверен, что ему крупно повезло, так как мог погибнуть. Адриан Оуэн призывает людей быть внимательней и аккуратней.

Видео: Facebook/Adrian Owen

Теги: в мире, видео падения, миотогонки, спорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Спорт,

Оставить комментарий