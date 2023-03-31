Мосты Петербурга загорятся в цветах флага России в честь 8 Марта

Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура будут подсвечены.

В Международный женский день три моста Санкт-Петербурга — Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура — будут подсвечены в цветах российского флага. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Подсветку включат с началом заката, в 18:50, и она будет радовать горожан до 7:30 утра 9 марта.

"Это подчеркивает образ женщины как надёжной опоры России и хранительницы национальных ценностей. В Год защитника Отечества световое оформление переправ символизирует и особую роль женщины в воспитании национальных героев" Александр Беглов

Проект реализован при поддержке "Ленсвета", Комитета по энергетике и Ассоциации "Невский свет".

Жители и гости города смогут насладиться праздничной подсветкой, которая станет ещё одним подарком к 8 Марта. Мосты, подсвеченные в бело-сине-красных тонах, подчеркнут красоту Петербурга и напомнят о важной роли женщин в жизни страны.

Ранее Piter.TV сообщал, что в честь 8 Марта "Лахта Центр" поздравит петербурженок яркой подсветкой.

Фото: Piter.TV