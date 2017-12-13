Мост на Серный остров достроят к 30 апреля

По оценкам КРТИ уже проделано 80% работы.

В Санкт-Петербурге продолжают строительство моста через Малую Неву на остров Серный. В пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга рассказали, что на данный момент ведется установка вантовой системы через остров.

Известно, что уже были завершены работы по монтажу четырех пар. В конце марта планируется установить все 48 вант. После установки предстоит процесс дотяжки.

Конструкция моста через Малую Неву в районе острова Серный включает в себя пилон, который имеет две ветви с каждой стороны пролетного строения. Вантовая система принимает на себя все статические и динамические нагрузки Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Напомним, что строительство моста ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. По данным КРТИ, на данный момент, работы завершены на 80%. К 30 апреля планируется полностью завершить строительство моста.

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