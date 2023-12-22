Мост через Охту в обход Мурино начали строить в Ленобласти

На строительной площадке уже была уложена защитная оболочка для водопровода, а также проводится прокладка водопропускных труб.

Строительство нового моста через Охту в рамках обхода Мурино уже началось. Информацию подтвердила пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

Объект является частью нацпроекта "Безопасные качественные дороги". По данным ведомства, в настоящее время специализированное оборудование используется для установки защитного ограждения (шпунта) на берегу реки. Также ведется обустройство свайного поля для укрепления подъезда к будущему мосту из-за высокого уровня воды в почве.

На строительной площадке уже была уложена защитная оболочка для водопровода, а также проводится прокладка водопропускных труб. В районе подключения новой дороги к Токсовскому шоссе у Капральева ручья готовятся основания для будущих съездов.

Общая длина областной части дороги превышает шесть км, а её началом станет четырёхполосный мост через охту. Новая дорога будет дублером Токсовского шоссе и решит основные транспортные проблемы Восточного Мурино и Нового Девяткино, обеспечив дополнительные возможности для выезда из новых жилых комплексов.

Ранее мы сообщили о том, что городскую электричку до Пулково планируют запустить в 2027 году.

Фото: Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти