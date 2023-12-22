Городскую электричку до Пулково планируют запустить в 2027 году

К концу 2030 года возможны некоторые изменения в маршруте Ораниенбаум - Белоостров с транзитным прохождением через аэропорт Пулково.

В 2027 году в Петербурге планируется запуск пригородно-городских железнодорожных маршрутов. Об этом сообщает портал "Фонтанка.ру" со ссылкой на программу развития транспортной системы города и концепцию РЖД.

В ближайшие дни должны представить обновлённый паспорт программы развития. К 2027 году планируется запустить пригородно-городские маршруты от Ораниенбаума до Белоострова и от Гатчины до Токсово. К концу 2030 года возможны некоторые изменения в маршруте Ораниенбаум - Белоостров с транзитным прохождением через аэропорт Пулково.

Напомним, что РЖД выступает за более строгое наказание нарушителей правил дорожного движения на железнодорожных переездах. Глава компании Олег Белозеров поддерживает введение более серьезных санкций для нарушителей.

Ранее мы сообщили о том, что дополнительные рейсы в Наманган и Фергану запускают из Пулково.

Фото: Piter.TV