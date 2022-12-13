Строители в Ленобласти приступили к установке опор нового моста через Мойку

Сооружение появится на дороге между Кировском и Павлово-на-Неве.

На участке дороги между Кировском и Павлово-на-Неве в 47-ом регионе начались подготовительные работы к строительству нового моста через реку Мойка. Как сообщила пресс-служба областной администрации, рабочие приступили к обустройству опор для переправы и вскоре начнут асфальтировать подходы к ней.

До этого специалисты уже создали насыпь новой дороги протяжённостью 1,5 км. Она проходит до поворота в сторону посёлка Мга. Для этого необходимо было переустроить инженерные коммуникации, создать ливневую канализацию и локальные очистные сооружения.

Следующим этапом работ будет строительство мостового пролёта. Полностью сооружение подготовят к осени 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что акватории Невы и Волхова внесли в федеральный проект очистки водоёмов.

Фото: Правительство Ленобласти