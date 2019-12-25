Суд в городе Схипхол подчёркивал, что российские подозреваемые могут дать показания властям РФ.

Москва следит за соблюдением прав россиян на процессе по MH17. Об этом рассказал директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов в беседе с агентством "РИА Новости".

При этом, добавил он, все отдают себе отчёт в том, что Россия не является стороной в данном судебном процессе. Слушания по нему планируют возобновить 8 июня. По делу проходят россияне: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова предствляют два голландских адвоката и один российский. Остальных судят заочно. Первые слушания по делу состоялись 9-10 марта.

Россия не может прогнозировать, в каком формате может вестись работа с обвиняемыми. Парамонов отметил, что если нидерландский суд пришлёт в РФ запрос о правовой помощи, то его будут рассматривать в соответствии с международными обязательствами. Суд в городе Схипхол подчёркивал, что российские подозреваемые могут дать показания властям РФ.

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