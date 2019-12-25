Москва следит за соблюдением прав россиян на процессе по MH17. Об этом рассказал директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов в беседе с агентством "РИА Новости".
При этом, добавил он, все отдают себе отчёт в том, что Россия не является стороной в данном судебном процессе. Слушания по нему планируют возобновить 8 июня. По делу проходят россияне: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова предствляют два голландских адвоката и один российский. Остальных судят заочно. Первые слушания по делу состоялись 9-10 марта.
Россия не может прогнозировать, в каком формате может вестись работа с обвиняемыми. Парамонов отметил, что если нидерландский суд пришлёт в РФ запрос о правовой помощи, то его будут рассматривать в соответствии с международными обязательствами. Суд в городе Схипхол подчёркивал, что российские подозреваемые могут дать показания властям РФ.
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