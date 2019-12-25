Москва и Петербург стали самыми читающими городами в России

Третьим в рейтинге оказался Краснодар.

За последний год москвичи по сравнению петербуржцами прочитали вдвое больше книг. Самым популярным у москвичей стало произведение Джена Синсеро "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперёд". Об этом свидетельствует аналитика книжного сервиса MyBook, сообщило РИА Новости.

Второе место в рейтинге занял Петербург, третье – Краснодар. Для составления рейтинга специалисты проанализировали более 800 тысяч профилей пользователей. Также в топ-10 вошли Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Уфа, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

У петербуржцев самой популярной книгой стала "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона.

Новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" выйдет 27 августа.

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