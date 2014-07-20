  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Москалькова рассказала об обращениях от матерей и жен украинских военных
Сегодня, 15:44
87
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Москалькова рассказала об обращениях от матерей и жен украинских военных

0 0

По ее словам, в аппарат российского омбудсмена поступило более 700 обращений от матерей и жен украинских военных.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала об обращениях от матерей и жен украинских военных. Об этом он заявила на заседании Совета Федерации.

По словам Москальковой, в аппарат российского омбудсмена поступило более 700 обращений от матерей и жен украинских военных. Она отметила, что по договоренности с компетентными органами и уполномоченным по правам человека в Украине проводится работа по поиску военнослужащих и передаче им писем. Также Москалькова добавила, что ведется работа с Международным Комитетом Красного Креста.

Ранее Москалькова заявила, что русофобия требует реакции.

Видео: Совет Федерации

Теги: военнослужащие, обращения, татьяна москалькова, украина, уполномоченный по правам человека
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии