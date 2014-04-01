Омбудсмен по правам человека напомнила о чувствительных вопросах для граждан РФ.

Татьяна Москалькова назвала наиболее тревожные темы последних лет. Об этом омбудсмен по правам человека в России сообщила на личной встрече с Владимиром Путиным. По мнению уполномоченной, чувствительными вопросами остаются невыплата зарплат рабочим, насилие в колониях, процесс получения социального жилья и проблемы в сфере ЖКХ. Общественница заметила, что фиксируются случаи недопуска адвокатов к задержанным клиентам.

Это самые тревожные, как правило, темы, связанные с трудовыми спорами, с крупными невыплатами людям заработной платы. И мы работали на этом направлении, на мой взгляд, с хорошими результатами. Выезжали на место, чтобы провести приёмы граждан. Татьяна Москалькова, омбудсмен по правам человека в РФ

Эксперт уточнила, что из 205 тысяч направленных в ее аппарат жалоб населения, порядка 11 тысяч - это коллективные обращения. Статистика приведена за прошлый год.

Москалькова рассказала об итогах работы за пять лет.

Видео: Youtube/Россия 24