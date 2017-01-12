Мошенники выманили у пенсионеров из Ленобласти более 5 млн рублей

Преступники орудовали в разных районах и действовали по единой схеме. Возбуждены 5 уголовных дел.

Во вторник, 11 июля, к правоохранителям обратилось пятеро пенсионеров, проживающих в разных районах Ленинградской области. Пожилые мужчины и женщины стали жертвой мошенников: суммарно аферисты обогатились более чем на 5 млн рублей. ОБ этом стало известно Piter.TV.

Во всех случаях мошенники работали по единой схеме, представляясь сотрудниками полиции или Центробанка, а затем сообщали пенсионеру, что с его банковским счетом производятся мошеннические действия, поэтому необходимо перевести все сбережения на деньги на якобы безопасный счет.

Таким образом, 74-летний житель города Любань в Тосненском районе отдал преступникам 1 395 000 рублей. По их же вине 77-летняя пенсионерка из Шлиссельбурга лишилась 1 255 000 рублей, а 81-летняя женщина из Тосно перевела на "безопасный счет" 341 650 рублей. Кроме того, 75-летняя жительница Пикалево лишилась 205 тысяч, а 76-летняя пенсионерка из Выборга отдала 2 160 000 рублей.

Возбуждены 5 уголовных дел.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей, пытаясь помочь внучке.

Фото: Piter.TV