Мошенники выманили деньги у пенсионерки в поселке Сумино

Преступники уговорили женщину взять кредит на ремонт и скрылись с деньгами.

В Волосовском районе Ленобласти жительница поселка Сумино стала жертвой неизвестных, выдававших себя за представителей ремонтной компании. Обратившись в полицию 3 мая, она сообщила, что за два дня до этого вручила двум мужчинам сумму в размере более 370 тысяч рублей наличными в качестве оплаты ремонта в своей квартире, однако сразу после получения денег оба мужчины бесследно исчезли, а ремонтные работы даже не начинались.

68-летняя пенсионерка поддалась на активные уговоры неизвестных и заключила договор о проведении ремонта, составленный от имени неизвестного индивидуального предпринимателя.

Дело было возбуждено по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере"; обстоятельства выясняются.

Пенсионеры часто становятся жертвами различных мошенников. Недавно полиция поймала лже-целительниц, снимавших с пенсионерок порчу.

Фото: Pixabay