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Мошенники выманили деньги у пенсионерки в поселке Сумино
Сегодня, 16:14
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kraratau27

Мошенники выманили деньги у пенсионерки в поселке Сумино

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Преступники уговорили женщину взять кредит на ремонт и скрылись с деньгами.

В Волосовском районе Ленобласти жительница поселка Сумино стала жертвой неизвестных, выдававших себя за представителей ремонтной компании. Обратившись в полицию 3 мая, она сообщила, что за два дня до этого вручила двум мужчинам сумму в размере более 370 тысяч рублей наличными в качестве оплаты ремонта в своей квартире, однако сразу после получения денег оба мужчины бесследно исчезли, а ремонтные работы даже не начинались. 

68-летняя пенсионерка поддалась на активные уговоры неизвестных и заключила договор о проведении ремонта, составленный от имени неизвестного индивидуального предпринимателя. 

Дело было возбуждено по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере"; обстоятельства выясняются. 

Пенсионеры часто становятся жертвами различных мошенников. Недавно полиция поймала лже-целительниц, снимавших с пенсионерок порчу.

Фото: Pixabay 

Теги: мошенничество в особо крупном размере, обман, пенсионерка, преступление, цена ремонта
Категории: Новости Ленинградской области,

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