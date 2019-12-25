Мошенники начали использовать домены госорганов для фишинговых рассылок

Большинство россиян доверяют письмам, которые похожи на государственные.

Мошенники могут использовать почтовый домен gov.ru для рассылки фишинговых писем с вредоносным содержанием. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на администрацию RSNet (Russian State Network).

Сообщается, что пользователям интернета на электронную почту приходили письма с вложениями от незнакомцев. Адреса отправителей содержали государственный домен gov.ru.

Рекомендуем не открывать письма от незнакомых отправителей, не переходить по ссылкам из электронных писем легитимных пользователей сети RSNet, в том числе от администрации сети RSNet, не открывать файлы вложений, содержащихся в подобных электронных сообщениях. из сообщения сети

Отмечается, что большинство российских пользователей интернета доверяют письмам, которые похожи на государственные. Именно этим и пользуются мошенники. Они настраивают фишинговые рассылки с домена gov.ru, хотя под ним может скрываться другой почтовый адрес злоумышленника. Также отправитель может призвать адресата позвонить на определенный номер или пройти по конкретной ссылке для выманивания у жертвы денежных средств.

Администрация RSNet рекомендует проявлять бдительность и проводить проверку входящей электронной корреспонденции. Кроме того, стоит обратить внимание на поведение своего собеседника и его требования, а также иметь на электронном устройстве защиту от подобных угроз.

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