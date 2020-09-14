Мошенник-сириец с сайта знакомств развел пожилую петербурженку на 2,5 млн рублей

Аферист врал женщине, что работает военным медиком.

Жительница Петербурга подружилась с "военным медиком" на сайте знакомств и стала жертвой мошенника. По информации Piter.tv, пенсионерка потеряла свыше 2,5 млн рублей.

Полицейские разыскивают мужчину, который обманным способом завладел деньгами 64-летней петербурженки. Женщина познакомилась со злоумышленником на портале для поиска друзей. Он представился ей военным врачом и пожаловался, что хочет вернуться на родину, но не хватает денег. Бабушка доверилась новому приятелю и помогла ему - перевела крупную сумму на неизвестный счет.

Обдумав свой поступок, пенсионерка написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что слабослышащий мошенник вынудил двух петербуржцев отдать деньги для акций в крупную фирму.

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