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Мошенник-сириец с сайта знакомств развел пожилую петербурженку на 2,5 млн рублей
Сегодня, 16:23
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Мошенник-сириец с сайта знакомств развел пожилую петербурженку на 2,5 млн рублей

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Аферист врал женщине, что работает военным медиком.

Жительница Петербурга подружилась с "военным медиком" на сайте знакомств и стала жертвой мошенника. По информации Piter.tv, пенсионерка потеряла свыше 2,5 млн рублей.

Полицейские разыскивают мужчину, который обманным способом завладел деньгами 64-летней петербурженки. Женщина познакомилась со злоумышленником на портале для поиска друзей. Он представился ей военным врачом и пожаловался, что хочет вернуться на родину, но не хватает денег. Бабушка доверилась новому приятелю и помогла ему - перевела крупную сумму на неизвестный счет. 

Обдумав свой поступок, пенсионерка написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что слабослышащий мошенник вынудил двух петербуржцев отдать деньги для акций в крупную фирму.

Фото: Pexels

Теги: военный медик, мошенник из сирии, развел пенсионерку, сайт знакомств
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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