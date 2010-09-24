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Путин пообещал наградить вынесшую тело мужа с поля боя женщину-медика

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Женщина отметила, что ее муж погиб во время выполнения очередных боевых задач в составе штурмовой роты.

Президент РФ Владимир Путин пообещал наградить женщину-медика из Республики Тыва Айдысмаа Монгуш, вынесшую тело мужа с поля боя.  Об этом он заявил во время встречи с сотрудницами фонда "Защитники Отечества".

На встрече с главой государства Монгуш рассказала, что вытащила тело своего супруга из зоны боевых действий. Она отметила, что ее муж отправился в зону спецоперации в 2023 году и погиб во время выполнения очередных боевых задач в составе штурмовой роты. Одна из участниц мероприятия предложила отметить поступок женщины государственной наградой. Путин согласился с этим предложением.

Ранее Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, военный медик, награда, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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