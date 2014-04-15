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Красноволосый петербуржец развел пенсионерку на 650 тыс. рублей
Сегодня, 17:00
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Красноволосый петербуржец развел пенсионерку на 650 тыс. рублей

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Подозреваемым в преступлении оказался подросток.

В Выборгском районе 18-летний юноша обманул пенсионерку на 650 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию обратилась 88-летняя жительница Петербурга, которая рассказала, что стала жертвой мошенника. По словам пострадавшей, на днях ей позвонил незнакомец и заявил, что  ее внук попал в ДТП, но вопрос можно решить при помощи взятки. Взволнованная бабушка отдала аферисту крупную сумму. Позже она узнала, что с родственником все в порядке, а вот с ее деньгами нет.

На Загородном проспекте полицейские задержали подозреваемого. Им оказался красноволосый житель Северной столицы. Юноше только исполнилось 18 лет. На него завели уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: мвд, мошенник, на загородном проспекте поймали, подросток аферист, полиция, развел пенсионерку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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