Петербургский пенсионер перевёл мошенникам 9,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 14 ноября, в полицию поступило сообщение от 82-летнего пенсионера о мошенничестве. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчина сообщил, что в период с 6 по 14 ноября ему на мобильный телефон через мессенджер звонили неизвестные, которое, представившись сотрудниками полиции, сообщили заявителю о том, что для обеспечения сохранности денежных средств их необходимо перевести на безопасные счета, что заявитель и сделал.

Сумма материального ущерба составила 9 596 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская прокуратура добилась возврата 110 тысяч рублей пенсионерке, пострадавшей от мошенников.

Фото: Piter.TV