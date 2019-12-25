Петербургская прокуратура добилась возврата 110 тысяч рублей пенсионерке, пострадавшей от мошенников

Прокуратура помогла пенсионерке, пострадавшей от мошеннических действий.

Прокуратура Петроградского района оказала помощь пожилой местной жительнице в подготовке искового заявления о взыскании в ее пользу неосновательного обогащения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, что в феврале потерпевшей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка, и под предлогом сохранности ее сбережений похитил 110 тысяч рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Владелец карты злоумышленника добровольно передал ее ему, на нем лежит ответственность за неблагоприятные последствия действий.

Прокуратура района направила в Ново-Савиновский суд Казани иск о взыскании суммы, из-за которой потсрадала пенсионерка. В пользу пожилой потерпевшей взысканы 110 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что петербуржец предстанет перед судом за покупку iPhone 14 по поддельным документам.

Фото: Piter.TV

