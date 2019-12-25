Петербуржец предстанет перед судом за покупку iPhone 14 по поддельным документам

Мужчина с поддельным паспортом купил в кредит iPhone.

Прокуратура Пушкинского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в апреле обвиняемый оформил потребительский кредит на покупку iPhone 14, используя поддельный паспорт со своей фотографией. Сумма покупки составила 100 тысяч рублей.

После оформления кредита и покупки сотового телефона подозреваемый продал его случайному прохожему, а фальшивый документ выбросил.

Уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга разобралась с подвалом в мусоре на улице Декабристов.

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