Мошенница похитила у 81-летней петербурженки почти 100 тысяч рублей

Воровка проникла в квартиру потерпевшей и обманным путем сделала дубликат банковской карты.

Полицейские Приморского района ищут женщину, которая похитила у 81-летней петербурженки крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Потерпевшая рассказала, что 16 апреля к ней в квартиру дома №4 по Школьной улице пришла малознакомая женщина. Под предлогом скорого отъезда она попросила оставить 50 тысяч рублей на банковской карте пенсионерки. Мошеннице удалось оформить дубликат карты и списать с нее впоследствии крупную сумму денег. После ухода женщины пенсионерка также не досчиталась наличных денег. Общая сумма ущерба составила 91 тысячу рублей.

Стражи порядка объявили в розыск воровку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество".

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Фото: Piter.TV