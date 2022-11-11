Мосгорсуд утвердил высылку блогера Nekoglai, снявшего пародию на солдата в окопе

Некоглай принял участие в заседании по видеосвязи из спецприемника.

Московский городской суд в пятницу 11 ноября отклонил жалобу на штраф в пять тысяч рублей в отношении молдавского блогера Nekoglai (Николай Лебедев) за нарушение миграционных правил. Инстанция утвердила высылку юноши из территории РФ обратно домой. Сам фигурант расследования принимал участие в заседании по видеосвязи из специального приемника. Он заметил, что не планирует обжаловать постановление, а также выступил с извинением за то, что снял ироничный ролик.

Апелляционную жалобу ... отклонить. Ольга Буренина, судья

Напомним, что несколько дней назад в Пресненском суде Москвы половина волос Некоглая были покрашены пополам в черный и белый цвета, а в апелляционной инстанции молодой человек уже предстал с полностью побритой головой.

Блогер Некоглай на Porsche попал в смертельную аварию в центре Москвы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Mash