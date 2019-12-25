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Мосгорсуд рассмотрит иск о полной блокировке YouTube в России
Сегодня, 16:18
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matveyvn

Мосгорсуд рассмотрит иск о полной блокировке YouTube в России

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Дело будет слушаться в июне.

Мосгорсуд рассмотрит иск о полной блокировке YouTube в России. Его подала компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Причина, по словам гендиректора Светланы Симоненко, в том, что некоторые каналы на платформе предлагают будущим работодателям обманывать будущих работодателей "и пройти тесты за них". Среди них есть и тесты, которые разработал Ontarget.

По российскому антипиратскому закону, это нарушение, за которое может грозить вечная блокировка.

Дело будет слушаться в июне.

Ранее мы писали, что организатор убийства депутата Госдумы Старовойтовой намерен выйти по УДО.

Теги: youtube, мосгорсуд, пиратство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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