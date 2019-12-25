Дело будет слушаться в июне.

Мосгорсуд рассмотрит иск о полной блокировке YouTube в России. Его подала компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Причина, по словам гендиректора Светланы Симоненко, в том, что некоторые каналы на платформе предлагают будущим работодателям обманывать будущих работодателей "и пройти тесты за них". Среди них есть и тесты, которые разработал Ontarget.

По российскому антипиратскому закону, это нарушение, за которое может грозить вечная блокировка.

Дело будет слушаться в июне.

Ранее мы писали, что организатор убийства депутата Госдумы Старовойтовой намерен выйти по УДО.