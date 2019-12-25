Мосгорсуд рассмотрит иск о полной блокировке YouTube в России. Его подала компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Причина, по словам гендиректора Светланы Симоненко, в том, что некоторые каналы на платформе предлагают будущим работодателям обманывать будущих работодателей "и пройти тесты за них". Среди них есть и тесты, которые разработал Ontarget.
По российскому антипиратскому закону, это нарушение, за которое может грозить вечная блокировка.
Дело будет слушаться в июне.
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