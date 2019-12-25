Мосгорсуд эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании

Сейчас на месте работают кинологические службы.

В Московском городском суде объявлена экстренная эвакуация из-за поступившего анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В настоящий момент эвакуация объявлена в трех зданиях Московского городского суда. Посетителей и сотрудников суда по громкой связи просят покинуть здания, согласно плана эвакуации. из сообщения пресс-службы суда

По данным телевизионного канала "РЕН ТВ", всего из суда вывели 512 человек. В настоящее время взрывное устройство ищут кинологические службы.

Напомним, 24 августа также поступило анонимное сообщение о минировании Московского городского суда. В тот день были экстренно эвакуированы более 860 человек. В ходе поисков взрывных устройств не обнаружили.

Ранее псевдотеррорист предупредил о "заминировании" двух торговых центров Петербурга.

Фото: ВК / Московский городской суд