Мощный ливень затопил Вологду

Очевидцы рассказывают о затрудненном движении транспорта и лужах в 60 см в глубину.

Мощный ливень затопил российский город. В социальных сетях появились кадры затопленной Вологды. На кадрах, снятых очевидцами, заметно, что транспортные средства плывут по дорогам, а движение в отдельных районах затруднено. Водителям приходится бросать на проезжей части заглохнувшие автомобили и практически вплавь добираться до тротуаров.

Местные жители уточнили, что наиболее сложная ситуация фиксируется на участке от улицы Петина до Гончарной по Ленинградской улице. Там глубина луж составила порядка 60 сантиметров. К такой обстановке город привели непрекращающиеся ливни. Они обрушились на регион вечером 10 августа. Вода повредила здания: затоплены подъезды, в местном магазине прорвало крышу.

Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья.

Фото: Pixabay.com