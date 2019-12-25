Отмечается, что вспышка может ударить по сетевым кабелям.

Специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти заявил, что мощная вспышка на Солнце может стать причиной интернет-апокалипсиса. Об этом пишет Dagens Nyheter.

Он отметил, что вспышка может ударить по сетевым кабелям, которые проложены по дну Атлантического океана. Слабым звеном являются в них усилители светового сигнала. В связи с этим провода могут выйти из строя при неблагоприятном событии.

По словам эксперта, раз в сто лет на Солнце случаются мощные выбросы. При этом мощной вспышки уже давно не наблюдалось, по этой причине у ныне живущих людей, есть шанс с ней столкнуться.

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