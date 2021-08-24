На Морском заводе "Алмаз" руку 76-летнего рабочего затянуло в станок

В тяжёлом состоянии он был доставлен в операционную.

В Петербурге на Морском заводе "Алмаз" пострадал 76-летний сотрудник, он был доставлен в Мариинскую больницу. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 21 ноября в больницу был доставлен 76-летний мужчина. Во время работы его руку затянуло в станок. Он получил травматическую неполную ампутацию предплечья средней третий, перелом костей предплечья, рваную рану плеча, травматический шок.

В тяжёлом состоянии он был доставлен в операционную.

Ранее врачи НИИ Джанелидзе спасли ногу пациенту, на которую упала железная балка весом около пяти тонн.

Фото: Piter.tv