Морской порт выплатит петербуржцу 350 тыс. рублей компенсации за тяжелую работу

Истец работал в порту с 1998 по 2022 годы в должности докера-механизатора.

Кировский районный суд взыскал с АО "Морской порт Санкт-Петербург" 350 тыс. рублей в пользу бывшего сотрудника, который "утратил свою работоспособность на 30%". Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 26 декабря.

Истец работал в порту с 1998 по 2022 годы в должности докера-механизатора, был уволен в связи с отказом от перевода на другую работу.

В результате воздействия неблагоприятных производственных факторов при работе по профессии у истца возникло профессиональное заболевание, что привело к 30% утраты профессиональной трудоспособности. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Мужчина прошел через тяжелый физический труд при ручной переработке грузов, неблагоприятные климатические условия во время перегрузки рефрижераторных грузов и другое. Согласно трудовому законодательству РФ обязанность по обеспечению безопасных условий лежит на работодателе, поэтому суд решил, что истец имеет право на возмещение морального вреда.

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