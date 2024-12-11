Со сбившего пенсионерку велосипедиста в Петербурге взыскали 200 тыс. рублей

Пострадавшая была госпитализирована в больницу с переломом ребер и разрывом селезенки.

С велосипедиста, сбившего пожилую женщину, взыскали 200 тыс. рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Петербурга 3 февраля.

Еще в мае 2023 года на 68-летнюю заявительницу наехал мужчина на велосипеде, когда она шла по парку. Пенсионерка была госпитализирована в больницу с переломом ребер и разрывом селезенки.

Прокурор Выборгского района обратился с иском в суд о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда. Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены.

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Фото: Piter.TV