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Со сбившего пенсионерку велосипедиста в Петербурге взыскали 200 тыс. рублей
Сегодня, 11:20
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Со сбившего пенсионерку велосипедиста в Петербурге взыскали 200 тыс. рублей

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Пострадавшая была госпитализирована в больницу с переломом ребер и разрывом селезенки.

С велосипедиста, сбившего пожилую женщину, взыскали 200 тыс. рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Петербурга 3 февраля. 

Еще в мае 2023 года на 68-летнюю заявительницу наехал мужчина на велосипеде, когда она шла по парку. Пенсионерка была госпитализирована в больницу с переломом ребер и разрывом селезенки. 

Прокурор Выборгского района обратился с иском в суд о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда. Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге слесарь пробивал дыры в полу и выносил ценные вещи из квартир. 

Фото: Piter.TV

Теги: моральная компенсация, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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