На аэродроме Левашово планируют разместить морскую авиацию

На аэродроме Левашово под Петербургом планируют разместить морскую авиацию, пассажирские, транспортные суда и вертолеты. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны.
О конкретных частях, которые планируется разместить, пока нет точной информации. По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, воздушная оборона страны будет укреплена в связи с намерениями Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Также он отметил, что Миноброны отдаёт предпочтение закупкам Су-30СМ2 для МА ВМФ.
Напомним, в ноябре прошлого года в Левашово перебросили инженерный спецбатальон для создания мест базирования и наземной инфраструктуры воздушных судов.
Ранее мы сообщили о том, что аэропорт Сочи начал принимать самолеты из Петербурга.
Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга
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