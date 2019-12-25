На аэродроме Левашово планируют разместить морскую авиацию

Воздушная оборона будет укреплена в связи с намерениями Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

На аэродроме Левашово под Петербургом планируют разместить морскую авиацию, пассажирские, транспортные суда и вертолеты. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны.

О конкретных частях, которые планируется разместить, пока нет точной информации. По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, воздушная оборона страны будет укреплена в связи с намерениями Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Также он отметил, что Миноброны отдаёт предпочтение закупкам Су-30СМ2 для МА ВМФ.

Напомним, в ноябре прошлого года в Левашово перебросили инженерный спецбатальон для создания мест базирования и наземной инфраструктуры воздушных судов.

Ранее мы сообщили о том, что аэропорт Сочи начал принимать самолеты из Петербурга.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга