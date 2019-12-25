Циклон сохранит в Петербурге снежную и морозную погоду 8 декабря

Температурные показатели будут на 12-13 градусов ниже положенных по климату.

В среду, 8 декабря, метеорологические условия в Петербурге будет формировать тыловая часть уходящего циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурные показатели сегодня будут на 12-13 градусов ниже положенных по климату. Столбики термометров в городе покажут -12…-14 градусов, в Ленобласти -11…-16. Ветер подует с северо-запада со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что главная ель Петербурга отправилась на Дворцовую площадь из Приозерска.

Фото: Piter.TV