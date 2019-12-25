Температура воздуха опустилась до -8,3 градусов.

В четверг, 2 декабря, морозы в Петербурге будут только крепнуть. Синоптическую ситуацию в городе определит небольшой, промежуточный гребень антициклона, сжатого с востока и с запада облачными вихрями. В такой ситуации ожидается облачная погода, обойдется без существенных осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон будет по-прежнему ниже нормы. Столбики термометров в городе покажут -6…-8 градусов, в Ленобласти -5…-10. Ветер подует с востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

Михаил Леус добавил, что минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха опустилась до -8,3 градусов.

Ранее мы писали, что в Петербурге из-за снежного циклона "Бенедикт" вырос спрос на дворников.

Фото: Instagram/m_i_r_o_n_o_v_a_l