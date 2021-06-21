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Дилара сделала предложение Моргенштерну

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Дилара Зинатуллина подарила ему кольцо во время его первого шаббата в синагоге.

Моргенштерн и его возлюбленная Дилара решили узаконить свои отношения. К слову, предложение музыканту сделала сама девушка. В воскресенья, 20 июня, Дилара Зинатуллина подарила ему кольцо во время его первого шаббата в синагоге.

Несмотря на вызывающее поведение и эксцентричные выходки, рэпер с нежностью относится к Диларе и много раз публично заявлял, что он дорожит своей возлюбленной и хочет создать с ней большую семью.

Недавно Моргенштерн обратился к своим хейтерам в эфире Первого канала.

Видео: Instagram / @morgen_shtern

Теги: дилара, моргенштерн, предложение
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Лента новостей,

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