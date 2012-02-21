Экс-президент Боливии дал оценку происходящему на Украине.

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил о преступлениях националистов на Украине против человечности. Такими сведениями латиноамериканский политик поделился в интервью с журналистами "РИА Новостей". Он оценил убийство тысяч пророссийских граждан на территории Украины. По словам специалиста, причиной той ситуации, которая сейчас происходит в государстве, является местная политика экспансии, исходящая от НАТО и США. Моралес уверен в том, что Вашингтон и альянс ищут для себя возможность окружить РФ свим военным присутствием.

Но и это не основной вопрос. Есть еще расизм, национализм. С 2014 года на Украине погибли 14 тысяч человек. Убили пророссийских (людей). Это преступление против человечности. Где СМИ, осуждающие эти факты? Эво Моралес, экс-глава Боливии

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости