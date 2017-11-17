Монстры снова собрались на каникулы: Вышел трейлер "Монстры на каникулах-3"

На официальном сайте SonyPictures появилось видео с дебютным трейлером ставшего культовым мультфильма про Дракулу и его друзей.

На официальной странице SonyPicturesRU на YouTube опубликован дебютный трейлер третей части "Монстры на каникулах".

В этот раз Дракула с друзьями отправится на шикарном круизном лайнере в путешествие. Дракула влюбится в капитана корабля Эрику. Но дочери Мэвис отчаянно не понравится новая влюбленность отца. Тем более Эрика потомок Ван Хельсинга.

Мультфильм , обе его части, собрал огромные кассовые сборы. Вторая часть была даже успешней первой. Посмотрим, что будет с третьей частью. Жаль премьеры ждать еще очень долго. В мировой прокат мультфильм будет стартовать 14 июня 2018 года, а в российский прокат будет запущен 12 июля 2018 года.

Видео: YouTube/ SonyPicturesRU