Теннисист Гаэль Монфис не выступит на St. Petersburg Open из-за травмы

С теннисного турнира St. Petersburg Open снялся 36-я ракетка Гаэль Монфис. Французский спортсмен получил травму.

St. Petersburg Open лишиля одного из участников. Французский теннисист Гаэль Монфис снялся с турнира. Об этом сообщает Tennis World. Атлет ввынужден был отказаться от участия от соревнований в Северной столице, так как он восстанавливается после травмы.

Монфис получил травму во время матча четвертого круга US Open против бельгийца Дафида Гоффена. Также из-за болезни теннисист пропустит выступление за сборную Франции в полуфинале Кубка Дэвиса с Сербией. Заменять его будет капитан сборной Янник Ноа.

Гаэль Монфис в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов находится на 36-ом месте.

St. Petersburg Open пройдет в Петербурге с 18 по 24 сентября. Призовой фонд составит один миллион долларов. Ранее Piter.tv сообщал, что первой ракеткой St. Petersburg Open стал Жо-Вильфрид Тсонга.