Первой ракеткой St. Petersburg Open стал Жо-Вильфрид Тсонга

Организаторы назвали теннисиста, который станет первой ракеткой St. Petersburg Open-2017. В Северной столице выступит француз Жо-Вильфрид Тсонга.

В четверг, 31 августа, организаторы теннисного турнира St. Petersburg Open-2017 назвали первую ракетку турнира. Им стал 12-ая ракетка мирового рейтинга Жо-Вильфрид Тсонг. Он выходил в финал Australian Open-2008 в одиночном разряде. А также был победителем 19 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов. Завоевал серебро Олимпиады-2012 в парном разряде.

На турнире также ожидают испанца Роберто Баутиста Агуст (13-ая ракетка мира), француз Гаэль Себастьян Монфис (22-ая ракетка мира), итальянец Фабио Фоньини (26-ая ракетка мира).

Ранее piter.tv передавал, что турнир St. Petersburg Open боится потерять участников из-за турнира в Праге.