St. Petersburg Open боится потерять участников из-за турнира в Праге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТП) разрешила проведение турнира в Праге в одни числа с St. Petersburg Open. Организаторы опасаются, что спортсмены выберут Чехию из-за гарантированных 700 тысяч для участников.

У St. Petersburg Open появился соперник. Ассоциация теннисистов-профессионалов без согласования с петербургскими организаторами разрешила проведение турнира в Праге. Чешский турнир может показаться спортсменам более привлекательным из-за гарантированных 700 тысяч участникам, к которым добавляются призовые средства.

"К тому же, эти турниры не решают на рейтинг теннисиста, поэтому им в любом случае выбирать коммерцию", - отметил член директората турнира по общим вопросам Владимир Камельзон.

Также у организаторов проблема с согласованием с АТП площадки. В итоге придется собирать, а позже демонтировать всю конструкцию. Кроме того, возникали проблемы со строительством кортов из-за Кубка конфедераций и чемпионата мира. Однако при помощи администрации города удалось договориться с ФИФА.

В St. Petersburg Open в этом году примут участие 18 стран. Жеребьевка будет открытой. Она пройдет в «Сибур Арене».