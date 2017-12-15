Момент убийства в румынском метро попал на видео

В сети появилось видео убийства на одной из станций метро.

Жуткое убийство произошло на одной из станций метрополитена в Бухаресте.

Сообщается, что 36-летняя жительница Бухареста Магдалена Шербан сбросила под поезд 25-летнюю девушку на рельсы перед приближающимся поездом. И пинками не давала той выбраться на платформу. В результате поезд буквально размазал девушку. Правоохранители сначала думали, что это несчастный случай, но просмотрев видео с камер наблюдения, установили истинную причину гибели молодой девушки.

В СМИ появилась информация, что несколькими часами ранее в этот же день Магдалена Шербан столкнула еще одну девушку, но той повезло больше, и она осталась жива. Шербан выдвинули обвинение в убийстве и покушении. Обвиняемая от дачи показаний отказалась.

Видео: YouTube/Bihor Online