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Момент убийства в румынском метро попал на видео

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В сети появилось видео убийства на одной из станций метро.

Жуткое убийство произошло на одной из станций метрополитена в Бухаресте.

Сообщается, что 36-летняя жительница Бухареста Магдалена Шербан сбросила под поезд 25-летнюю девушку на рельсы перед приближающимся поездом. И пинками не давала той выбраться на платформу. В результате поезд буквально размазал девушку. Правоохранители сначала думали, что это несчастный случай, но просмотрев видео с камер наблюдения, установили истинную причину гибели молодой девушки.

В СМИ появилась информация, что несколькими часами ранее в этот же день Магдалена Шербан столкнула еще одну девушку, но той повезло больше, и она осталась жива. Шербан выдвинули обвинение в убийстве и покушении. Обвиняемая от дачи показаний отказалась.

 

Видео: YouTube/Bihor Online

 

Теги: видео момента , румыния , события в мире , убийство
Категории: Мировые новости Криминальные происшествия Происшествия Лента новостей

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