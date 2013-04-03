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Момент нападения мужчины на девочку в Подмосковье попал на видео
Сегодня, 11:04
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Момент нападения мужчины на девочку в Подмосковье попал на видео

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Преступника спугнула соседка девочки.

Момент нападения мужчины на девочку в Подмосковье попал на видео. Запись опубликована в социальных сетях. Она сделала при помощи уличной камеры видеонаблюдения. В городе Солнечногорск мужчина предпринял попытку задушить школьницу. Подозреваемый подошел с жертве со спины и схватил ее за шею. 

Позже ребенок рассказал правоохранительным органам о том, что злоумышленник задал ей вопрос о том, хочет ли она жить. От такой агрессии девочка закричала. Ее заметила соседка, которая и спугнула преступника. В настоящее время фигурант расследования задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.

В деревне Малое Карлино полицейские закрыли нелегальный пункт приема лома.

Фото: Piter.tv

Теги: нападение, подмосковье, школьница
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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