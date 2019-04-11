Момент аварии на пересечении Косыгина и Индустриального попал на видео

На кадрах видно, что одна из легковушек поворачивает налево, а вторая врезается в нее сбоку.

В среду утром в Красногвардейском районе Петербурга произошла дорожная авария. Момент ДТП попала на камеру видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Дорожная авария произошла утром на пересечении Индустриального и проспекта Косыгина. На кадрах видно, что одна из легковушек поворачивает налево, а вторая врезается в нее сбоку.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Утром самосвал Volvo протаранил две легковушки на Таллинском шоссе.

Видео: Piter.TV