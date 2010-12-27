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Молодой турист из Оренбурга погиб на отдыхе в Таиланде
Сегодня, 13:47
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MShaffter

Молодой турист из Оренбурга погиб на отдыхе в Таиланде

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Появились подробности трагедии, которая произошла с 28-летним россиянином.

В Таиланде погиб 28-летний турист из России.

Издание The Phuket News сообщает, что 28-летний турист из России утонул во время подводного плаванья во время однодневного отдыха на однодневной экскурссии на острова Майто, Корал и Рача Яй. Группа туристов из 20 человек плавали с масками и трубками. Гид группы заметил, что молодой россиянин  не двигается в воде.

Россиянина вытащили из воды, оказали первую помощь и вызвали "скорую". Молодой человек скончался по дороге на Пхукет. Погибший житель Оренбурга. Тело россиянина было доставлено в больницу города Вачира на Пхукете, где врачи официально назвали причину смерти как утопление. 

Фото:The Phuket News

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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