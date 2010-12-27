Молодой кондитер совращал 10-летнюю петербурженку через интернет

Мужчина через сеть совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

В Следственный комитет России по Петербургу поступило заявление от 30-летней женщины. Воспитательница детского сада рассказала, что неизвестный мужчина совращал ее 10-летнюю дочь через интернет. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По словам заявительницы, 25 июля 2019 года незнакомец, используя сеть, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". В ночь на 6 ноября подозреваемого задержали в квартире дома в Большом Казачьем переулке. Им оказался 34-летний упаковщик кондитерской фирмы. Интернет-педофила посадили под домашний арест.

Ранее мы писали, что петербуржец подозревается в совращении 13-летней жительницы Выборга.

Фото: Piter.TV