Во время выступления на VK Fest певица позвала пару на сцену, там-то и состоялось трогательное событие.

Ольга Бузова помогла парню сделать предложение руки и сердца. Во время выступления на VK Fest певица позвала на сцену Валерия и Юлию. Когда они вышли, молодой человек встал на одно колено и протянул заветную коробочку с кольцом. Девушка ответила согласием. Видео появилось в социальных сетях пользователей интернета.

Юлия признается, что предложение руки и сердца было для нее неожиданностью. Молодая пара не планировала свадьбу, и приехала в Петербург на фестиваль. Стоит отметить, что девушка является поклонницей Бузовой, поэтому поступок новоиспеченного жениха стал для нее двойным сюрпризом.

Сама Ольга Бузова сейчас находится в активном поиске мужчины. В воскресенье, 26 августа, на канале ТНТ стартует проект "Замуж за Бузову". В сети появился первый тизер этого реалити-шоу.

Видео: Instagram / starhit.ru