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Молодой человек пытался пронести гранату в метро Петербурга
Сегодня, 10:20
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Молодой человек пытался пронести гранату в метро Петербурга

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Опасную находку обследуют специалисты.

В четверг, 24 июня, сотрудники петербургского метрополитена задержали 22-летнего пассажира, который пытался пронести в подземку странный предмет. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Молодой человек привлек внимание сотрудников подземки на станции "Чкаловская". При досмотре его личных вещей был обнаружен предмет, похожий на гранату. Опасную находку обследуют специалисты.

Ранее мы писали, что женщина погибла после падения на пути петербургского метро.

Фото: Piter.TV

Теги: граната, метро петербурга
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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