Молодого мигранта ударили ножом на севере Петербурга

Мужчина доставлен в больницу "Святого Георгия".

В среду, 9 января, в 23:05 в полицию Выборгского района поступило сообщение из больницы "Святого Георгия". Медики рассказали, что в 22:10 в медучреждение поступил 29-летний уроженец Таджикистана с колото-резаным проникающим ранением. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Полиции стало известно, что мужчину ранил неизвестный около 21 часа на углу улицы Есенина и проспекта Просвещения. После этого его срочно увезли в больницу на Северном проспекте, 1. Потерпевшего сопровождали знакомые.

В настоящий момент стражи порядка ведут расследование. Злоумышленника ищут.

Ранее мы писали, что неизвестные до полусмерти избили мужчину в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV