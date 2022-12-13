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Молодым петербуржцам расскажут, как формировать заявку на конкурс "Росмолодежь. Гранты 2023"
Сегодня, 18:57
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Молодым петербуржцам расскажут, как формировать заявку на конкурс "Росмолодежь. Гранты 2023"

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Жителей в возрасте от 14 до 35 лет приглашают принять участие в образовательном треке "Проджектум.Гранты".

В Петербурге с 20 февраля по 23 марта в пространстве  "ПРОСТО.2SMART" пройдет образовательный фестиваль  "Проджектум.Гранты", на котором молодежь узнает, как формировать заявку на конкурс "Росмолодежь. Гранты 2023". Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Петербурга".

Жителей в возрасте от 14 до 35 лет приглашают принять участие в проекте. Вместе с экспертами ученики разберут блоки заявки. Также их научат защищать свой проект перед жюри. Каждый получит обратную связь от наставников.

Добавим, что участие в треке бесплатное. Подробности можно узнать на этом сайте. 

Участие в треке бесплатное. Узнать расписание мероприятий и зарегистрироваться можно на сайте. 

Ранее на Piter.tv: в Музее-квартире Куинджи  до 14 мая работает выставка "Мастера русского импрессионизма" .

Фото: Piter.tv

 

Теги: образование, правительство петербурга, проджектум гранты, росмолодежь гранты, саморазвитие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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