Петербуржцы выступят на Национальном чемпионате высоких технологий

Молодые профессионалы представят Петербург на Национальном чемпионате высоких технологий. Он пройдет в Великом Новгороде.

В период с 18 по 21 сентября Великий Новгород станет центром инноваций и передовых технологий, принимая соревнования, ориентированные на будущие профессии. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В рамках мероприятия состоятся захватывающие состязания в сферах, предполагающих научно-технический прогресс: летающая робототехника, индивидуальные импланты, геопространственная цифровая инженерия, нейросети и анализ больших данных, городские и территориальные технологии развития, биохимические инновации и моделирование процессов, а также управление проектами в сферах экологии, общества и государства, включая биопротезирование.

Из Петербурга прибудут победители региональных этапов, среди которых выделяются студент Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции Иван Толкунов и ученик Академии цифровых технологий Иннокентий Дудук.

Самой ценной наградой для участников предстоящего Национального чемпионата будут не только заслуженные медали и дипломы, но и уникальная возможность трудоустройства на ведущие предприятия России.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о росте рынка продуктов с ИИ.

Фото: pxhere