Петербуржцы выступят на Национальном чемпионате высоких технологий

В период с 18 по 21 сентября Великий Новгород станет центром инноваций и передовых технологий, принимая соревнования, ориентированные на будущие профессии. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
В рамках мероприятия состоятся захватывающие состязания в сферах, предполагающих научно-технический прогресс: летающая робототехника, индивидуальные импланты, геопространственная цифровая инженерия, нейросети и анализ больших данных, городские и территориальные технологии развития, биохимические инновации и моделирование процессов, а также управление проектами в сферах экологии, общества и государства, включая биопротезирование.
Из Петербурга прибудут победители региональных этапов, среди которых выделяются студент Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции Иван Толкунов и ученик Академии цифровых технологий Иннокентий Дудук.
Самой ценной наградой для участников предстоящего Национального чемпионата будут не только заслуженные медали и дипломы, но и уникальная возможность трудоустройства на ведущие предприятия России.
Ранее сообщалось, что Путин заявил о росте рынка продуктов с ИИ.
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