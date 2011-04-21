Молодые петербургские семьи получат квартиры в домах Кондратьевского жилмассива до конца 2022 года

В Кондратьевском жилмассиве будут жить более 500 молодых семей. Квартиры они приобрели в беспроцентную рассрочку сроком на 10 лет.

Завершаются работы по капитальному ремонту зданий в Кондратьевском жилмассиве. Пять домов из восьми уже в этом году примут первых жителей – 242 семьи участников целевой программы "Молодёжи – доступное жильё". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В корпусах первой очереди почти завершены все строительно-монтажные работы. В корпусах № 2 и 3 завершен капитальный ремонт аварийных конструкций и инженерных сетей, выполнена отделка жилых помещений. В корпусах № 4, 5 и 8 также завершены основные работы, сейчас идут отделочные работы.

В Кондратьевском жилмассиве будут жить более 500 молодых семей. Квартиры они приобрели в беспроцентную рассрочку сроком на 10 лет.

Всего в этом году по программе "Молодежи – доступное жилье" будут сданы капитально отремонтированные дома по четырем адресам.

В марте стало известно, что в доме на Кирилловской для молодых семей завершается капитальный ремонт.

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