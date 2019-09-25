Молодежный театр на Фонтанке вернет деньги за билеты на отмененные спектакли

Предновогодние спектакли 30 и 31 декабря отменены.

В среду, 9 декабря, директор Молодежного театра на Фонтанке Ольга Романецкая в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила, что горожанам вернут деньги за билеты на отмененные предновогодние спектакли.

Изначально администрация театра планировала перенести спектакли на другие дни, как это было в предыдущий раз, но в конечном итоге их решили отменить, потому как на спектакли 31 декабря билеты стоят дороже, чем обычно.

По словам Романецкой, жизнь в театре не остановилась: артисты репетируют новый спектакль. Кроме того, готовятся онлайн-проекты.

Ранее мы писали, что театры Петербурга откорректируют афишу.

Фото: Piter.TV