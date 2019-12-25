Молодежный театр на Фонтанке проведет онлайн-мероприятия ко Дню Победы

Артисты уже поделились афишей событий в соцсетях.

Молодежный театр на Фонтанке поделился афишей онлайн-мероприятий, подготовленных ко Дню Победы. Расписание виртуальных событий появилось в официальной группе театра "ВКонтакте".

Артисты не станут отказываться от традиционной акции "Бессмертный полк" и проведут ее онлайн, записав видео о воевавших на фронте родных. В роликах появятся фотографии, семейные свидетельства и документы военного времени. В интернете видео появятся 4 мая. 8 мая театр проведет виртуальную альтернативу фотовыставки в Измайловском саду, которая будет посвящена артистам-фронтовикам. Среди них много всем известных имен, которые редко хвалились своим военными прошлым и наградами: Юрий Никулин, Анатолий Папанов, Аркадийй Райкин, Рина Зеленая, Янина Жеймо, Владимир Этуш и многие другие.

Завершающим событием станет запись концерта "На фронте я актером не был…", состоявшегося в прошлом году на Большой сцене театра. Здесь прозвучат стихи и песни о войне.

В Ленобласти также предложили альтернативу акции "Бессмертный полк".

Фото: PiterTV